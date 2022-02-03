توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن تشهد مبيعات البتروكيماويات زيادة مع دخول مصانع جديدة للإنتاج قد تحد من الضغوط على عوائدها نتيجة تذبذب أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الامدادات.

وفي مؤتمر صحفي أقيم عن بعد من مقر الشركة في الرياض لمناقشة أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2021 أشار الرئيس التنفيذي للشركة يوسف البنيان الى ارتفاع المبيعات بنسبة 56.4% الى 51.3 مليار ريال (13.68 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بـ32.8 مليار ريال (8.74 مليار دولار )في الربع المماثل من 2020.

وأعلنت سابك عن ارتفاع أرباحها الصافية بأكثر من الضعف الى 4.93 مليار ريال سعودي (1.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 2.25 مليار ريال سعودي (0.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الرابع من عام 2020.

وفي المؤتمر الصحفي، قال البنيان إنه من المتوقع أن تحافظ أسعار البتروكيماويات هذا العام على المستويات التي شهدتها في العام 2021.

"نتوقع بالنسبة لعام2022 ان تكون فعلاً سنة بمشيئة الله مستمرة مع نفس أسعار العام 2021 ولكن نتوقع ان يكون هناك ضغوطات على العوائد بسبب... زيادة أسعار البترول وانعكاسها على تكلفة اللقيم بالإضافة الى... سلاسل الإمدادات مما تؤثر على عملية العوائد."

وأضاف: "ولكن لدى شركة سابك الحرص من خلال توقعاتنا خلال عام 2022 يكون لدينا زيادات في المبيعات نتيجة دخول مصانع جديدة للإنتاج،" مشيراً الى مصنع شركتها التابعة "المتحدة" لإنتاج جلايكول الإيثيلين في الجبيل في السعودية ومصنع في الولايات المتحدة مع اكسون موبيل لإنتاج مواد تستخدم في منتجات التعبئة والتغليف والزراعة وغيرها ومصنع البولي كاربونات في الصين.

لا اكتتابات أولية

نفى البنيان أن يكون للشركة نية لطرح وحدة تعمل في مجال الكيماويات المتخصصة للاكتتاب العام.

"في الوقت الحاضر ليس لدينا أي خطة لطرح الشركة أو هذا القطاع واذا كان هناك أي نية أو تخطيط سوف يعلن عنه في حينه وجميع تفاصيله" وأشار إلى أن لا خطط للشركة لطرح شركة "حديد" التابعة لسابك التي تعمل في مجال إنتاج وتصنيع الصلب.

(إعداد ريم شمس الدين، وقد عملت سابقاً في مؤسسات إعلامية شملت سي أن أن بالعربية ووكالة رويترز وداو جونز)

(تحرير: ياسمين صالح، yasmine.saleh@lseg.com)

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