نقلت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء، عن 9 مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قولها إن تخفيض إنتاج تحالف أوبك بلس (أوبك وحلفاؤها) من النفط قد لا يكون وشيك وسيتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط في حال توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب.

وتتفاوض إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وحاليا، يدرس الاتحاد الأوروبي -منسق مباحثات إحياء الاتفاق- وواشنطن رد إيران على مقترح نهائي قدمه الاتحاد لإنقاذ الاتفاق.

ومع قلق أوبك من إحياء محتمل للاتفاق النووي الإيراني، وما قد يترتب عليه من عودة النفط الإيراني للسوق وبالتالي ضخ كميات إضافية لأسواق تعاني بالفعل من تقلبات كبيرة، أشارت المنظمة، وفق رويترز، إلى أنها على استعداد لخفض الإنتاج حال بدء وجود تخمة معروض بالأسواق.

ويوم الاثنين، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مقابلة مع بلومبرغ نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن لدى أوبك بلس وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة.

والسعودية هي أكبر مُصدر للنفط في العالم، وتقود مع روسيا تحالف أوبك بلس الذي يضم دول من أوبك ومن خارجها ويتحكم بكميات النفط التي تضخ إلى السوق.

وعقب التصريحات بشأن إمكانية خفض أوبك بلس للإنتاج، ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 3%.





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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