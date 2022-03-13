ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، في تقرير السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يزور السعودية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن النفط، فيما يسعى إلى تخفيض اعتماد المملكة المتحدة على إمدادات الطاقة من روسيا.

والزيارة ليست مؤكدة بعد، بحسب التقرير، لكن رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوط داخلية للتدخل لحث السعودية على زيادة إمداداتها من النفط، في ظل ارتفاع أسعار البنزين بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.

ونقل التقرير عن مصادر بالحكومة البريطانية قولها إن علاقة جونسون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان أفضل من أي من قادة مجموعة السبع الآخرين، وأن الزعيمين تبادلا الرسائل عبر تطبيق واتس آب.



(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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