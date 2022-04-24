حددت مجموعة جي إف إتش المالية البحرينية موعد إدراج أسهمها في سوق أبو ظبي للاوراق المالية شهر مايو المقبل، ليكون رابع سوق تتداول فيه الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة الكويت يوم الأحد، إنه يمكن للمساهمين الحاليين في المجموعة تحويل أسهمه من الأسواق الحالية -وهي البحرين ودبي والكويت- إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

والشركة أيضا بصدد إدراج أسهمها في البورصة السعودية (تداول)، وفق ما أفصحت عنه مطلع الشهر الجاري، لكنها لم تعلن موعد الإدراج بعد.

وجي إف إتش هي بنك استثمار مقرها في البحرين تأسست قبل 20 عام وتعمل في 4 مجالات هي: إدارة الاستثمار، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية، ولديها محفظة استثمارات بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وآسيا، بحسب موقعها الإلكتروني.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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