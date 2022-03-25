تراجعت أسعار النفط بنحو دولار واحد يوم الجمعة، حيث تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها تحرير المزيد من النفط من المخزونات لتهدئة الأسواق ومع مواجهة التجار لتكاليف أعلى لتداول العقود الآجلة لخام برنت.

وانخفض خام برنت 0.9% إلى 117.96 دولار للبرميل، وهبط خام تكساس 1.1% إلى 111.14 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم يوم الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يناقشون إمكانية تحرير إضافي من مخزونات النفط للمساعدة في تخفيف الأسعار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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