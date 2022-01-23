نسب ارتفاع وانخفاض مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر جاءت كالآتي:

الارتفاعات

البحرين: 0.11%

الانخفاضات

السعودية: 1.23%

مصر: 0.65%

مسقط: 0.27%

قطر: 0.19%

الكويت: 0.16%

وارتفعت عملة بيتكوين بشكل هامشي بنحو 0.2% خلال آخر 24 ساعة بحسب منصة كوين ماركت كاب لتسجل 35.827 ألف دولار.

ملحوظة: سوقي دبي وأبوظبي في عطلة وسيبدآن العمل من الغد وفق النظام الجديد للتداول.

(بحسب الموقع الرسمي لكل سوق)

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)