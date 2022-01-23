نسب ارتفاع وانخفاض مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر جاءت كالآتي:
الارتفاعات
البحرين: 0.11%
الانخفاضات
السعودية: 1.23%
مصر: 0.65%
مسقط: 0.27%
قطر: 0.19%
الكويت: 0.16%
وارتفعت عملة بيتكوين بشكل هامشي بنحو 0.2% خلال آخر 24 ساعة بحسب منصة كوين ماركت كاب لتسجل 35.827 ألف دولار.
ملحوظة: سوقي دبي وأبوظبي في عطلة وسيبدآن العمل من الغد وفق النظام الجديد للتداول.
(بحسب الموقع الرسمي لكل سوق)
(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)
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