تحدد النطاق السعري للطرح العام الأولي المزمع لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية السعودية (2P) بين 165 و185 ريال (44 و49.3 دولار) للسهم.

ووفقا لبيان من مدير الاكتتاب شركة السعودي الفرنسي كابيتال، للبورصة السعودية يوم الثلاثاء، فقد بدأت الثلاثاء فترة بناء سجل الأوامر لفئة المؤسسات على أن تنتهي في 24 أكتوبر الجاري.

وستطرح شركة العرض المتقن، التي تأسست عام 2003، نحو 30% من أسهمها في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 749,999 سهم.

ويتوقع أن يبدأ تداول سهم الشركة في شهر نوفمبر المقبل، فيما قد تصل قيمة الشركة إلى نحو مليار دولار بعد الطرح، وفقا لتقرير سابق لوكالة بلومبرغ.

وتعمل الشركة في تقديم خدمات وحلول تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية عبر 3 وحدات أعمال هي وحدة تطوير البرمجيات، ووحدة العمليات والصيانة، ووحدة تجربة العملاء.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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