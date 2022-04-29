تباينت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أثر إغلاق الصين لفيروس كوفيد -19 على توقعات الطلب على الخام، على الرغم من المخاوف من تعطل الإمدادات حيث تكبح العقوبات الغربية صادرات الخام والمنتجات من روسيا التي عززت الأسعار، حسب رويترز.

وارتفع خام برنت إلى 107.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 2.1% في الجلسة السابقة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 105.33 دولارات للبرميل بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 3.3% يوم الخميس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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