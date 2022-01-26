سجل بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2021 ثالث أعلى مستوى لصافي الأرباح السنوية في السنوات الـ 10 الماضية، بعد عامي 2019 و2018 على التوالي.

وحقق البنك العام الماضي صافي أرباح بقيمة 9.3 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار)، بارتفاع بنسبة 34% مقارنة بعام 2020، بحسب النتائج المالية للبنك المنشورة على سوق دبي المالي يوم الأربعاء.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي شهده عام 2021، وقال إنه سجل طلب قياسي على قروض الأفراد بالإضافة إلى تحسن الودائع والسيولة.

وتأسس بنك الإمارات دبي الوطني، وهو أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول، في شكله الحالي في عام 2007 من اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي، وهو مدرج في سوق دبي المالي منذ أكتوبر من العام نفسه. ولدى البنك 900 فرع ويعمل في الإمارات ومصر والهند وتركيا والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي، الجراف من إعداد: أماني رمضان)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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