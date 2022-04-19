واصلت أسعار النفط ارتفاعها، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي بعدما صعد كل من خام برنت القياسي العالمي وخام غرب تكساس الوسيط 1% في تداولات يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% لتسجل 113.77 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.3% إلى 108.54 دولار للبرميل بحسب رويترز.

ويأتي الارتفاع في ظل قلق من المستثمرين بشأن محدودية الإمدادات في أعقاب وقف ليبيا لبعض صادراتها النفطية ومع استعداد المصانع في شنغهاي لاستئناف عملها بعد فترة إغلاق وهو ما سيدعم الطلب على النفط.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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