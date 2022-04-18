ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، لتسجل العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 113.2 دولار للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط لتبلغ 107.93 دولار للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع، بحسب رويترز، مع تنامي المخاوف بشأن محدودية المعروض العالمي من النفط، فيما يزيد تفاقم الأزمة في أوكرانيا من احتمالات فرض الغرب لعقوبات أشد على روسيا وهي أحد أكبر المصدرين.

ويأتي ارتفاع النفط في مستهل تعاملات الأسبوع، بعد أن سجل كلا الخامين ارتفاع بنسبة 2.5% يوم الخميس بفعل أخبار بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظر على واردات النفط الروسية.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا