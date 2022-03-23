ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، وسط أنباء عن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية مما زاد المخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية وسط تضرر الصادرات الروسية – ثاني أكبر مصدر للنفط عالميا - من العقوبات الاقتصادية، وفقا لرويترز.



وارتفع خام برنت بنسبة 1.53% إلى 117.25 دولار للبرميل، وخام تكساس بنسبة 1.38% إلى 110.78 دولار للبرميل.

وتدرس دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي إمكانية الانضمام للولايات المتحدة في حظر النفط الروسي، في خطوة تستهدف فرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.

يأتي هذا فيما أكد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حرص الإمارات على أمن الطاقة في العالم واستقرار أسواقها وتوازنها، في تصريحات نلقتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

كما ناقش ملف "أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية" في اجتماع ثلاثي مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر الثلاثاء، وفقا للوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)