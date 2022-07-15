ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد انخفاضات تحت 100 دولار للبرميل الخميس بعد توقعات بعدم رفع الفيدرالي الفائدة بشكل كبير يصل ل1%.

في وقت سابق الجمعة، ارتفع خام برنت 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 0.9% إلى 96.68 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

سجل التضخم في أمريكا مستوى قياسي عند 9.1% في يونيو، ما جعل السوق يتوقع زيادة أعلى في سعر الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر.

وقد قال اثنان من أعضاء الفيدرالي الخميس أنهم يفضلون رفع الفائدة بنسبة 0.75% فقط، بحسب رويترز.

ولكنهم أضافوا إن هناك احتمالية لزيادة أكبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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