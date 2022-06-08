

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع توقعات انخفاض مخزونات النفط الأمريكي، مقابل طلب قوي بموسم الصيف وبالرغم من خفض البنك الدولي لتوقعاته للنمو العالمي في 2022.

وزاد خام برنت بنسبة 0.2% إلى 120.79 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.3% إلى 119.75 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 إلى 2.9% أقل من توقعاته في يناير عند 4.1% ، محذرا من ركود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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