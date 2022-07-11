تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين فيما عادت الصين لفرض قيود إغلاق ضد تفشي فيروس كورونا بعد ظهور متحور جديد في شنغهاي وارتفاع عدد الإصابات، وفقا لرويترز.

كما تباطأت حركة التداول بسبب عطلة رسمية في عدة دول من جنوب شرق آسيا لا سيما في سنغافورة التي تعتبر مركزا لتبادل المشتقات النفطية.

وانخفض خام برنت 1% إلى 106 دولار كما تراجع خام غرب تكساس بأكثر من 2 دولار إلى 102.69 دولار، بحسب رويترز.

ولا تزال المخاوف بشأن المعروض قائمة بسبب خطط دول السبع وضع حد على أسعار النفط الروسي والتي ستكون نتائجها كارثية على أسواق الطاقة وفقا لما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قادة قطاع النفط والغاز الروسي، بحسب رويترز.

كما ستراقب الأسواق عملية صيانة سيخضع لها خط أنابيب "نورد ستريم 1" من 11 يوليو لغاية 21 يوليو.

يعد نورد ستريم 1 أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)