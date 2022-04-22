واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الجمعة، متجهة إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 4% وتحمل أعباء احتمال رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وإغلاق كوفيد -19 في الصين مما أضر بالطلب، بحسب رويترز.

وانخفض خام برنت، الجمعة، بنسبة 1.1%، إلى 107.16 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس 1.1% إلى 102.62 دولار للبرميل.

كان هذا الأسبوع الأقل تقلبًا في التجارة منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير ، مما أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت الدول المستهلكة إلى الإفراج عن حجم قياسي من النفط من مخزونات الطوارئ، بحسب رويترز.

كما سيطرت المخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا على التضخم وتراجع النمو الاقتصادي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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