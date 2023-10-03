قالت الشركة العالمية القابضة الإماراتية، يوم الثلاثاء، إنها زادت حصتها في شركة أداني انتربرايزيس ليمتد الهندية إلى أكثر من 5%، وفق إفصاح من الشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأداني انتربرايزيس هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أداني الهندية، التي تعمل في عدة قطاعات منها الطاقة والبنية التحتية والمملوكة لأحد أكبر أثرياء العالم غوتام أداني.

وسبق أن استثمرت العالمية القابضة - التي يرأسها طحنون بن زايد شقيق رئيس الإمارات ونائب حاكم أبوظبي ومقرها في أبوظبي- ما يعادل 2 مليار دولار العام الماضي في شركات تابعة لمجموعة أداني.

ولم تذكر العالمية القابضة، في إفصاحها الثلاثاء، حجم حصتها في أداني انتربرايزيس قبل زيادتها، وقالت إن تلك الزيادة "تعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الشركة في مجالات مثل المطارات ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر".

جاءت خطوة العالمية القابضة بعدما كانت قالت الأسبوع الماضي إن شركتين تابعتين لها وقعتا اتفاقية نهائية لبيع استثماراتهما الأجنبية المباشرة في شركتين تابعتين لمجموعة أداني.

وفي مطلع العام الجاري، كانت الشركة العالمية القابضة من بين المهتمين بطرح لأداني - تم إلغاؤه - حيث أعلنت استثمار 1.4 مليار درهم في الطرح، قبل أن تسترد الأموال التي دفعتها لاحقا بعد الإعلان عن إلغاء الاكتتاب.

وتأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات وهي مدرجة ببورصة أبوظبي، وتضم أكثر من 482 شركة تابعة وتعمل في عدة قطاعات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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