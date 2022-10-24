تقدم صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) بعرض غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية من شركة أبراج الاتصالات "توال" المملوكة لشركة الاتصالات السعودية إس تي سي (stc).

وقالت شركة الاتصالات السعودية، في بيان لبورصة السعودية يوم الاثنين، إنها تلقت عرض من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من شركة توال، فيما ستحتفظ الاتصالات السعودية بحصة 49% منها.

وأضافت الاتصالات السعودية -التي يمتلك صندوق الاستثمارات 64% منها- إنها ستدرس وتقيم العرض، الذي لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

ماذا نعرف عن توال؟

(وفق بيان الشركة وموقع توال الإلكتروني)

- تأسست بعد أن نقلت stc ملكية أبراجها للاتصالات إليها.

- في أبريل 2019 تأسست الشركة رسميا كأول شركة لأبراج الاتصالات في المملكة والأكبر على مستوى المنطقة.

- تقدم خدمات البنية التحتية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.

- تقوم بإنشاء وإدارة الأبراج حسب متطلبات العملاء وتلبية لاحتياجاتهم.

- تمتلك أكثر من 15 ألف برج للاتصالات.

- تم تقييم الشركة بـ 21.94 مليار ريال سعودي (5.85 مليار دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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