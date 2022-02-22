سعر اغلاق السعودية هو سعر الاثنين لأن البورصة مغلقة اليوم

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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