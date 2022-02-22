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بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
سعر اغلاق السعودية هو سعر الاثنين لأن البورصة مغلقة اليوم
(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)
(للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)
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بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
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