نسب ارتفاع وانخفاض مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر جاءت كالآتي:

الارتفاعات

دبي: 0.97%

الكويت: 0.83%

السعودية: 0.79%

قطر: 0.38%

مسقط: 0.31%

مصر: 0.20%

الانخفاضات

أبوظبي: 0.18%

البحرين: 0.09%

(بحسب الموقع الرسمي لكل سوق)

خام برنت: هو نوع من النفط الخام ويستخدم كمعيار لقياس أسعار النفط في العالم. وصل سعر البرميل إلى 71.32 دولار بحلول الساعة 5:19 مساء بتوقيت دبي، بحسب بيانات ل CNBC.

الذهب: وصل سعر الأوقية إلى 1,784.50 دولار عند الساعة 5:19 مساء بتوقيت دبي، بحسب بيانات ل CNBC.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

#أخباراقتصادية

© ZAWYA 2021