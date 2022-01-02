نسب ارتفاع وانخفاض مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي ومصر جاءت كالآتي:

الارتفاعات

السعودية: 0.45%

مسقط: 0.42%

الانخفاضات

مصر: 0.33%

قطر: 0.04%

ملحوظة: بورصتي الكويت والبحرين في عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية. كما أن سوقي دبي وأبوظبي في عطلة وسيبدآن العمل من الغد بالنظام الجديد من الإثنين إلى الجمعة.

(بحسب الموقع الرسمي لكل سوق)

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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