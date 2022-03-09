رفعت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، بحسب بيان يوم الأربعاء، سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي إلى 1700 ريال سعودي للطن (453.3 دولار).

وتعد هذه الزيادة الثانية لهذا الموسم، وفقا للمؤسسة التي قالت إن القرار يأتي في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.

وكانت المؤسسة أعلنت زيادة 100 ريال (26.7 دولار) للطن في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 1440 ريال للطن (384 دولار).

وارتفعت واردات القمح إلى السعودية خلال العام الماضي إلى نحو 4.06 ملايين طن، وهي أعلى الأكبر منذ 2008، وفق بيانات المؤسسة.

وتستورد السعودية القمح من أمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا والبحر الأسود وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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