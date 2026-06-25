أصدر بنك دخان القطري والمدرج في بورصة قطر، صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 500 مليون دولار، وسط طلب قوي من المستثمرين، وفق بيان من البنك للبورصة الخميس.

يعود الزخم لأسواق رأس المال الدين الإقليمية بعد فترة من الهدوء بسبب التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة منذ اندلاع حرب إيران، والتي أثرت بشكل كبير على أسواق الخليج.

يعمل بنك دخان منذ عام 2008 تحت اسم بنك بروة، ثم في 2019 اندمج مع بنك قطر الدولي، وتغير اسمه بعد عملية الاندماج إلى بنك دخان. بدأ التداول على سهم البنك في بورصة قطر في فبراير 2023 عبر آلية الإدراج المباشر بدون طرح عام أولي، وفق موقعه الرسمي.

تفاصيل أكثر

(وفق البيان)

- الصكوك دائمة قابلة للاستدعاء بعد 5.5 سنة.

- تم تحديد العائد عند 6%، ما يمثل انخفاض 50 نقطة أساس من السعر الأولي.

- تجاوز حجم الاكتتاب 3 مرات قيمة الإصدار.

- يسهم الإصدار في تعزيز قاعدة البنك الرأسمالية بما يتماشى مع طموحاته للنمو.

- قام كلا من: بنك أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني كابيتال، HSBC، بنك المشرق، ستاندرد تشارترد، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، وQNB كابيتال ، المستثمر الأول، وبنك وربة، بدور مديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا