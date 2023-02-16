انتهت الحكومة السعودية من طرح صكوك محلية بقيمة 3.7 مليار ريال (986.6 مليون دولار) لشهر فبراير مقسمة على شريحتين تستحق في 2031 و2037، وفقا لما أعلنه المركز الوطني لإدارة الدين.

وأضاف المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء، أنه مع هذا الإصدار تستكمل تمويل احتياجات إعادة التمويل لعام 2023 و"الاستمرار ... بالنظر بإمكانيـة الدخـول في عمليات تمويلية إضافية".

وتتوقع المملكة، أن تنخفض قيمة احتياجاتها التمويلية خلال العام الجاري إلى نحو 45 مليار ريال بدعم من الاقتراض المسبق لنحو 48 مليار ريال خلال عام 2022.

للمزيد: السعودية تتوقع انخفاض احتياجاتها التمويلية إلى 45 مليار ريال في 2023

تفاصيل الإصدار

بلغ حجم التخصيص 3.66 مليار ريال، فيما وصلت طلبات اكتتاب المستثمرين إلى 3.71 مليار ريال.

تضمن الإصدار شريحة بقيمة 3.2 مليار ريال مستحقة في 2031 وأخرى بقيمة 433 مليون ريال مستحقة في 2037.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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