يعد إصدار هذه الصكوك إنجازاً كبيراً لشركة "شوبا العقارية" حيث يتضمن خيار إعادة الشراء، وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي لصكوك في فئة الاستثمار الفرعي من الحجم المعياري.

رحبت ناسداك دبي اليوم، بإدراج صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 300 مليوناً من "شوبا العقارية"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة. ويمثل إدراج هذه الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافةً نوعية لفئة الاستثمار الفرعي من الحجم المعياري في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد أول صكوك من نوعها تتضمن خيار إعادة الشراء. وتبلغ مدة الصكوك خمس سنوات، وتتيح للمستثمرين معدل ربح سنوي يصل إلى 8.75 %، يُدفع بشكل نصف سنوي.

وبهذا الإدراج الجديد، ترسّخ دبي مكانتها كمركز مالي رائد لإدراج الديون الإقليمية والدولية، حيث وصلت قيمتها الإجمالية إلى 117 مليار دولار أمريكي مما يعزز مكانتها على مستوى الأسواق العالمية.

واحتفالًا بهذا الإدراج الناجح، قام كل من رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة "شوبا العقارية"، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي.

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و ناسداك دبي: "يسعدنا الاحتفال بإدراج صكوك شركة "شوبا العقارية" لأول مرة في بورصة ناسداك دبي. حيث يؤكد هذا الإنجاز الكبير على قوة وجاذبية سوق رأس المال في دبي، ويسلط الضوء أيضًا على الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي في المنطقة. ونفخر في ناسداك دبي بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية. وسنواصل جهودنا لتعزيز الابتكار والمساهمة في دفع نمو سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات. متمنين لفريق عمل "شوبا العقارية" دوام النجاح والازدهار."

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة "شوبا العقارية": " يعكس الإدراج الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي ثقة المستثمرين باستراتيجية نمو شوبا العقارية والوضع المالي القوي للشركة، وقدرتنا على استقطاب مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين. وتجسد هذه الخطوة نجاحنا المستمر، وكفاءة رؤيتنا بعيدة الأمد، كما ونطمح لتوظيف رأس المال الناجم عن هذه العملية في استراتيجياتنا التوسعية، والمساهمة في التنمية المستدامة للقطاع العقاري، وتعزيز القيمة المستدامة التي نتيحها لشركائنا."

ومن خلال هذا الإدراج، مهدت صكوك "شوبا العقارية" الطريق للمُصدرين الآخرين على المستوى الإقليمي، باعتبارها أول جهة إصدار مؤسسية من المنطقة، تطرح صكوكًا غير مضمونة بقيمة قياسية.

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نبذة عن ناسداك دبي: ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.

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نبذة عن شوبا العقارية: شوبا العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تستهدف تقديم مشاريع فاخرة عالية الجودة من الفئة المتوسطة والراقية، وترسيخ مكانتتها السوقية ضمن أفضل اثنتين من شركات التطوير العقاري في قطاع العقارات الخاصة في دبي.