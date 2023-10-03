القاهرة: أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة، وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,473 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 61 شهراً، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الثالث خلال 2023 ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 5,225 مليار جنيه مصري ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليار جنيه مصري اعتزمت الشركة إصدارها لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وتم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر غير حكومي لسندات التوريق في لمختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وتغطية الاكتتاب وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA ،وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,5 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 26 مليار جنيه بعدد 26 إصدار.

وعلق السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلاً: "نحن فخورون بإغلاق هذا الإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق بنجاح. إن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا. ونقدر بشدة الثقة التي وضعها المستثمرون فينا، وسنواصل تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء."

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عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.