تلقى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) طلبات فاقت 17.85 مليار دولار على سندات خضراء من ثلاث شرائح بالدولار، وفقا لما نقلته يوم الأربعاء وكالة رويترز عن وثيقة.

بدأ الصندوق، في وقت مبكر اليوم، تلقي طلبات الاكتتاب بالسندات الخضراء لأول مرة، على شرائح من 5 و10 و100 عام، حسب رويترز، وتلقى 9 مليارات دولار في الشريحة الاولى،7 مليارات دولار في الثانية، فيما جمعت السندات بشريحة 100 عام أكثر من 1.85 مليار دولار.

ووفقا لبلومبرغ، يسعى الصندوق لاستخدام عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في مشروع أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة.

وكانت رويترز قد افادت يوم الثلاثاء، أن الصندوق عين مجموعة كبيرة من البنوك بينها جي بي مورجان وجولدمان ساكس وسيتي بنك لترتيب أول إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار ومتعددة الشرائح.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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