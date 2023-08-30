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وافق مجلس الوزراء المصري على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من "سندات الساموراي"، بقيمة 500 مليون دولار، بالين الياباني، لمدة خمس سنوات، بحسب بيان من مجلس الوزراء على موقعه على فيسبوك الأربعاء.

وكانت مصر قد قامت في مارس 2022 بالإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراي" لأجل خمس سنوات وبقيمة 60 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 500 مليون دولار.

وتعاني مصر من أزمة سيولة في العملة الصعبة وتسعى لزيادة التدفقات المالية للدولة التي تضررت من هروب الأموال الساخنة في أعقاب قرارات رفع أسعار الفائدة عالميا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق البيان المصري يأتي القرار "حرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين".

ولم يحدد البيان موعد الطرح.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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