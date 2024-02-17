أغلقت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار يوم الجمعة على انخفاض مقارنة بالأسبوع السابق بعد ارتفاعين لأسبوعين متتاليين. جاء التراجع بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية على أساس أسبوعي بعد أن كانت شهدت تراجع على مدار الأسبوعين السابقين.

وتراجعت السندات المستحقة في يونيو 2025 بمقدار 69 سنت يوم الجمعة الماضية مقارنة بالجمعة السابقة وبنسبة انخفاض 0.7% على أساس أسبوعي. أما السندات المستحقة في مايو 2050 فتراجعت الجمعة بمقدار 56 سنت مقارنة بالجمعة السابقة وبنسبة انخفاض 0.8% على أساس أسبوعي.

ومنذ بداية العام، تظل أسعار السندات مرتفعة بحوالي 1% للسندات المستحقة في يونيو 2025 وبحوالي 2.1% بالنسبة للسندات الأطول أجل والمستحقة في مايو 2025. حيث انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية بحوالي 9.3% منذ بداية العام.

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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