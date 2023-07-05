رئيس المدراء الماليين للمجموعة "سعداء للدخول في سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطويره في الكويت"

مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن استكمالها بنجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 مليون دينار كويتي (335.8 مليون دولار أمريكي)، وهو الإصدار الأول للشركة في مجال التمويل الإسلامي. وبذلك تصبح شركة المشاريع أول شركة كويتية تستكمل إصداراً للصكوك بالدينار الكويتي.

تم إصدار شهادات الصكوك الائتمانية من قبل شركة مشاريع الكويت للصكوك المحدودة، التي تأسست في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، مع شركة مشاريع الكويت بصفتها الملتزم. ويعتبر هذا الإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

تم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات، وقد شكلت شهادات المعدل المتغير ما نسبته 36 بالمائة من إجمالي الإصدار وذلك بقيمة 37.05 مليون دينار كويتي (120.7 مليون دولار أمريكي). تم تحديد معدل الربح الأولي لهذه الشهادات عند نسبة 7 بالمائة سنوياً (أي 3 بالمائة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5 بالمائة). أما شهادات السعر الثابت فتقدم ربحاً سنوياً بنسبة 6.5 بالمائة وبلغت قيمتها الإجمالية 66.05 مليون دينار كويتي (215.1 مليون دولار أمريكي).

وسيتم استخدام عائدات الإصدار للأغراض العامة للشركة، علماً بأن الشهادات هي صكوك مرابحة وصكوك وكالة بالدينار الكويتي ومعتمدة من المستشار الشرعي وستدرج الشهادات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.

وقام كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة بدور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة في شركة مشاريع الكويت السيد صني بهاتيا "يشكل هذا الإصدار محطة بارزة في سوق التمويل باعتباره الإصدار الأول لصكوك مقومة بالدينار الكويتي من قبل شركة كويتية. إننا سعداء للدخول في سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطويره في الكويت. تعكس هذه الصفقة النجاح المستمر لاستراتيجية الشركة الاستباقية في إدارة الديون والتي تستهدف تأمين التمويل طويل الأجل وإطالة أمد الاستحقاقات المتوجبة بهدف تعزيز هيكل رأس مال شركة المشاريع ومواءمة الديون مع استراتيجياتنا الاستثمارية".

وأضاف "نودّ أن نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والمستثمرين في شركة المشاريع ومدراء الإصدار المشتركين، كلاً من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة، على دعمهم وثقتهم المستمرة في نشاط الشركة في أسواق رأس المال".

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.30705 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

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إيمان العوضي

نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة

eman.alawadhi@kipco.com