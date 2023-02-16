حددت إمارة الشارقة – إحدى الإمارات السبع التي تضمها دولة الإمارات - السعر الاسترشادي لأول سندات مستدامة مقومة بالدولار لأجل 9 سنوات، عند 280 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لما نقلته رويترز عن وثيقة يوم الأربعاء.

ويعتبر التسعير أقل من السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 310 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية التي تستحق في فبراير 2023، بحسب رويترز.

وتسعى حكومة الشارقة، لجمع مليار دولار من بيع السندات، وهي أول سندات سيادية مستدامة تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما جاء في خبر الوكالة.

وشهدت السندات الخضراء زخم في الآونة الأخيرة لكن يزداد طلب المستثمرين في العالم على أدوات التمويل التي تراعي المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة أي السندات المستدامة التي تعتبر أدوات دين أوسع وتستخدم عوائدها لأغراض بيئية واجتماعية.

البنوك التي ستعمل على هذا الإصدار، بحسب رويترز

- بنك إتش.إس.بي.سي بصفته المنسق الدولي

البنوك كمدراء إصدار مشتركين ومدراء الاكتتاب

- بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك الخليج الدولي وإنتيزا سان باولو الإيطالي

- إنفست بنك وإس.إم.بي.سي نيكو

(إعداد: شيماء حفظي وجيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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