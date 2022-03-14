قررت الجزائر، يوم الأحد، حظر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت والعجائن ومشتقات القمح.

كما قررت الجزائر إعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا باعتباره عمل تخريبي للاقتصاد الوطني، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتشمل القرارات استمرار منع استيراد اللحوم المجمدة لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.

وتأتي قرارات الجزائر تلك على نفس خطى عدة دول أخرى منها مصر، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، خصوصا القمح وحبوب أخرى، بعد إعلان أوكرانيا حظر تصدير بعض السلع والحبوب منها القمح.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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