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تدرس البورصة المصرية إنشاء سوق للشركات الناشئة بمتطلبات إفصاح أقل من المعمول بها في المؤشرات الحالية، لتسهيل طرحها، وفقا لما قاله رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وقال الدكاني: "السؤال هو، هل ممكن نخلق سوق معين إفصاحاته أقل، شروط قيده أقل متطلبات الربحية فيه أقل للشركات الناشئة دي؟ فيه تفكير في هذا الاتجاه ونتشاور فيه طبعا مع الهيئة العامة للرقابة المالية".

وأشار إلى أن نوع المستثمرين المخاطبين بالاستثمار في هذا السوق، سيكون مختلف عن المستثمرين في الأسواق الأخرى لأنه بحاجة لمستثمرين يمكنهم التعامل على سهم مخاطرته كبيرة وإفصاحاته ستكون - بطبيعة الحال - أقل من الطبيعي المطالب به في الأسواق الأخرى.

ولدى البورصة المصرية حاليا سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة.

شركات جديدة

وتوقع رئيس البورصة أيضا أن يبدأ التداول على أسهم شركة طاقة عربية - التي كان من المفترض أن يحدث هذا الأسبوع - خلال شهر يوليو المقبل.

وقد وافقت البورصة المصرية أوائل يونيو الحالي على قيد أسهم شركة طاقة عربية لفترة مؤقتة بغرض التداول المباشر بعد ذلك بدون طرح.

وطاقة عربية تتبع مجموعة القلعة المصرية للاستثمار والتي تعد إحدى شركات القطاع الخاص الشهيرة في مصر.

والقيد المؤقت هو إجراء تمهيدي يعطي للشركة مهلة 6 أشهر للتسجيل والطرح وبدء التداول.

وأضاف الدكاني أنه يتم العمل على تسريع عملية القيد النهائي لأسهم 6 شركات، من ضمنهم طاقة عربية. وقال: "هتكون دي الليستة (القائمة) اللي احنا هنتحرك فيها، ونقدر ان احنا نحاول نسرع عمليات التداول بتاعتها".

وتتضمن الشركات الـ 6: بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وشركة المستودعات المصرية العامة للتخزين والنقل والخدمات الجمركية وهم تابعين للدولة، بالإضافة لطاقة عربية. ومن المتوقع قيدهم على المؤشر الرئيسي.

بينما توقع الدكاني أن تُقيد الشركتان الأخريان وهما فيتنس برايم للأندية الصحية وDIGITIZE للاستثمار العاملة في قطاع التكنولوجيا في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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