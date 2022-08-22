عينت شركة الأنصاري للصرافة ومقرها في الإمارات كل من بنك الإمارات دبي الوطني والمجموعة المالية هيرميس وهي بنك استثمار لقيادة عملية طرح أسهمها المزمعة في سوق دبي المالي، بحسب مصادر مطلعة على الأمر تحدثت لوكالة بلومبرغ.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحاتها المنشورة يوم الاثنين، أن الشركة قد يتم إدراجها في الربع الأول من 2023، لكنها أشارت إلى أن الطرح ما زال في طور التجهيز وأن التفاصيل المتعلقة بالتوقيتات لا تزال عرضة للتغيير.

وشركة الأنصاري هي شركة مرخصة من قبل مصرف الإمارات، وفتحت أول فروعها في إمارة أبوظبي عام 1966، وتُقدم الشركة عدد من الخدمات بخلاف بيع وشراء العملات بينها خدمات دفع بطاقات الائتمان والفواتير والتحويلات المالية.

ويصل إجمالي عدد فروع الشركة في الوقت الحالي إلى 200 فرع في الإمارات، ويتجاوز عدد عملائها شهريا الـ3 ملايين، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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