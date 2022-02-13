السعودية: 1.95%

مصر: 1.2%

قطر: 1.34%

الكويت: 0.80%

مسقط: 0.12%

(بحسب الموقع الرسمي لكل سوق)

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)