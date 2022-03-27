استحوذت شركة ترايستار للنقليات التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في صفقة بقيمة 215 مليون دولار على حصة 51% في شركة "HG Storage International Limited"، بحسب بيان منشور على البورصة الكويتية يوم الأحد.

وتمتلك "HG Storage International" تمتلك أصول في التخزين منتشرة في 8 دول بين أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مشروع مشترك بين مجموعة "HNA Group" ومجموعة "Glencore" أحد أكبر شركات الموارد الطبيعية في العالم.

وستحتفظ "Glencore" بحصة 49% المتبقية في الشركة.





(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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