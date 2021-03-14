اتبع خاما النفط الأشهر "برنت" و"غرب تكساس" نفس النمط خلال سنة 2020 في سوق العقود الفورية، حيث مثلت نقطة بداية الأسعار في مستوى الاستقرار لكل منهما، 65 دولار لبرميل برنت وحوالي 59 دولار لغرب تكساس، ثم مع بداية انتشار الجائحة في منتصف فبراير بدأ الهبوط العنيف إلى أن وصل خام برنت إلى 24.9 دولار في 22 مارس 2020 ثم إلى 21.4 دولار في 19 أبريل، مع نمط مشابه لخام غرب تكساس الذي وصل إلى 16.9 دولار في نفس التوقيت.

ومع زيادة تدريجية للطلب على النفط في مايو 2020، شهدت أسعار النفط فترة استقرار خلال أشهر الصيف، قبل أن تنتعش مع آمال اللقاح مصحوبة بالكلام حول حزمة الرئيس الأمريكي جو بايدن التحفيزية الضخمة للاقتصاد الأمريكي، لتعود مجدداً في فبراير 2021 للمستويات التي شهدناها قبل الجائحة.

وقد شهد أبريل 2020 هبوط تاريخي للأسعار الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى مستويات وصلت إلى أقل من 0 دولار للبرميل، وهو ما يعني أن شركات النفط قامت بالدفع للعملاء لشراء النفط.

وفي يوم 20 أكتوبر - اليوم التاريخي الذي بدأ فيه الهبوط- هوى سعر برميل النفط الأمريكي إلى 37.63- دولار، ما أدى إلى موجة تراجعات حادة عصفت بالبورصات العالمية والخليجية.

وقد ارتفعت صباح اليوم العقود المستقبلية لخام برنت تسليم مايو إلى 69.69 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل لتصل إلى 66.10 دولار للبرميل، وفق رويترز.

(البيانات من إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية والإنفوجرافك من تصميم: خالد حمدي)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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