دعت شركة إعمار العقارية الإماراتية مساهميها للتصويت في اجتماع مقرر في 21 سبتمبر على إلغاء الحد الأقصى لنسبة مساهمة الأجانب في أسهم الشركة.

وأعلنت الشركة في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي في وقت متأخر من الأربعاء أن التصويت سيشمل أيضا إلغاء الحد الأدنى لنسبة مساهمة المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال لم يكتمل النصاب سيجتمع المساهمون في 28 سبتمبر.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي - وأسهم إعمار مدرجة فيها - فإن الحد الأقصى المسموح للأجانب هو 49% من الأسهم المدرجة في سوق دبي فيما بلغت حصتهم الفعلية - حتى نهاية تداولات اليوم الخميس- نسبة 41.47%.

وقفز سهم إعمار 4.02% ليغلق عند 6.21 درهم إمارتي (1.69 دولار) في تداولات يوم الخميس، بحسب البورصة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا