ذكرت صحف محلية إماراتية، مساء يوم الأحد، أن لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أعلنت عن أسعار البنزين لشهر أغسطس، وشملت الأسعار الجديدة تخفيضات بنسب متفاوتة أقلها 13% مقارنة بأسعار شهر يوليو.

ووفق الأسعار الجديدة لشهر أغسطس التي أوردتها الصحف، فقد تم تخفيض سعر لتر البنزين "98" من 4.63 درهم إلى 4.03 درهم، وتخفيض سعر لتر البنزين "95" من 4.52 درهم إلى 3.92 درهم.

وكذلك تم تخفيض سعر لتر الديزل من 4.76 درهم إلى 4.14 درهم.



وقبل بداية كل شهر، تحدد لجنة متابعة أسعار الوقود تعرفة البنزين والديزل للشهر الجديد وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط مع إضافة التكلفة التشغيلية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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