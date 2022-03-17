وافق مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، على بيع حصة الشركة في شركة عبدالله العثيم للاستثمار ضمن طرح عام، وفقا لبيان لبورصة السعودية يوم الخميس.



ووفقا للبيان، سيتم طرح 30% من أسهم شركة عبد الله العثيم للاستثمار في السوق، وسيتم بيع حصة نسبتها نحو 13% مملوكة لشركة أسواق عبدالله العثيم، ضمن هذا الطرح وذلك بعد موافقة الجهات المعنية.

وارتفع سعر سهم شركة أسواق العثيم في البورصة 2.7% خلال التعاملات.

نبذة عن الشركتين

شركة أسواق عبد الله العثيم أسسها عام 1957 رجل الأعمال السعودي الشهير الراحل صالح العثيم، وتعمل في تجارة التجزئة والجملة، ومدرجة في تداول منذ 2008، وفق بيانات الموقع الرسمي للبورصة.

أما شركة العثيم للاستثمار، هي شركة شقيقة، وتعمل في مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المجمعات التجارية في السعودية، وأسست عام 2001، بحسب موقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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