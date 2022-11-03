بدأت مجموعة MBC الإعلامية السعودية العمل مع بنوك استثمار عالمية للتحضير لطرح حصة للاكتتاب العام في البورصة السعودية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها، يوم الخميس.

تنشط الطروحات العامة في السوقين السعودي والإماراتي هذا العام، وسط اهتمام حكومي بتنشيط الأسواق والاكتتاب في شركات كبرى مثل ديوا الإماراتية.

وفقا لبلومبرغ، تعمل المجموعة مع بنكي جي بي مورجان واتش اس بي سي على الطرح المتوقع أن يكون العام المقبل. وقد تضيف بنوك أخرى في مرحلة لاحقة.

وأفاد موقع قناة الشرق نقلا عن بلومبرغ أن تفاصيل الطرح لا سيما حجم الاكتتاب لم تتضح على الفور.

وبحسب بلومبرغ، تمتلك الحكومة السعودية حصة 60% في MBC، فيما الحصة المتبقية تعود لوليد الابراهيم، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وهو أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.

انطلقت المجموعة في لندن عام 1991، لتصبح أول مشغل لمجموعة من القنوات في العالم العربي. وفي عام 2002، انتقل المقر الرئيسي للمجموعة إلى دبي ولديها الآن قنوات متنوعة وتطبيق شاهد الإلكتروني، بحسب موقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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