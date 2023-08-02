تهدف هذه الصفقة لإنشاء منصة محلية متميزة عالميا من خلال دمج مجموعة من الأصول العقارية والضيافة و التي ستكون قادرة على تقديم أعلى مستوى من الخدمة و القيمة لأبوظبي

سيؤدي الكيان الجديد الى زيادة حجم وتنويع الايرادات وتحقيق كفاءة التكاليف لـ "كيو القابضة"

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: قدمت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، و "اي اتش سي كابيتال"، احدى شركات العالمية القابضة ( (ADX:IHC، عرضًا إلى "كيو القابضة" (ADX: QHOLDING)، وهي شركة استثمارية رائدة في أبو ظبي ، لدمج حصص "القابضة" (ADQ) البالغة نسبتها 100% في شركة ابوظبي الوطنية للمعارض ش.م.ع " ادنيك" بالإضافة الى حصة ملكية الأغلبية في شركة مُدن العقارية ش.م.ع "مُدن" وكامل حقوق "أي اتش سي كابيتال" في "مُدن" بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين و تطوير المشاريع العمرانية.

ستنشئ الصفقة المقترحة واحدة من أكبر منصات العقارات والضيافة والفعاليات في المنطقة و التي ستعزز من مكانة أبوظبي الريادية في العقارات و الضيافة، مكملاً جهود الإمارة في التحول الاقتصادي. يهدف الكيان المقترح إنشاء قيمة كبيرة من خلال دمج الموارد والعمليات، وتشكيل منصة أكبر وأكثر كفاءة مع انخفاض التكاليف . كما يوفر توحيد الأصول فوائد التنويع، من خلال التخفيف من المخاطر الخاصة بالقطاع وتأمين المزيد من فرص الاستثمار فضلاً عن تعزيز كفاءات سلسلة التوريد التي من شأنها تعزيز الربحية. ستوفر الميزانية العمومية الأكبر والتدفقات النقدية القوية للكيان المشترك مزيدًا من المرونة المالية، مما يتيح المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية ، وخفض الديون، وتوزيعات محتملة للمساهمين. ستكون الفوائد من هذا المزيج متاحة مباشرة للمستثمرين من القطاع العام، مما يجعل "كيو القابضة" عرضًا جذابًا للاستثمار في المستقبل.

سيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة حوالي 44 مليار درهم (نحو 12مليارات دولار أمريكي) مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة.

وعند اتمام الصفقة المقترحة ستقوم "كيو القابضة" بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لصالح "القابضة" (ADQ) و "اي اتش سي كابيتال"، بعدد إجمالي 9,491 مليون سهم عادي في رأس المال"كيو القابضة"، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد في "كيو القابضة" بقيمة 2.70 درهم ويتضمن العرض تقييمًا لأسهم شركة "كيو القابضة" بحوالي 18.5 مليار درهم إماراتي. بعد الانتهاء، سوف تمتلك "القابضة" (ADQ) 38.7 في المائة و "اي اتش سي كابيتال"19.4 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة "كيو القابضة".

ومن جانبه اضاف معالي محمد حسن السويدي, العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي "القابضة" (ADQ): "تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية المقترحة فرصة فريدة لتحقيق قيمة من خلال جمع الأصول العقارية والضيافة لتشكيل منصة رائدة في أبوظبي. ستستفيد الأصول المجمعة من الحجم المتزايد وفرص الإيرادات الجديدة التي ستضعها في مكانة جيدة للنمو مستقبلا".

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: "نؤمن بأن الصفقة المقترحة لدمج الأصول السياحية والعقارية الرائدة في أبوظبي في "كيو القابضة" ستثبت أنها مفيدة بشكل كبير لنمو وتطوير القطاع. من منظورنا، تعتبر ان المحاذاة الإستراتيجية هذه لن تؤدي فقط إلى تضخيم قدرتنا على التطوير العقاري الاستثنائي ولكن أيضًا على سد الفجوة بين قطاعي السياحة والعقارات و الذي يستعد الى ا لمزيد من النمو والتوسع ".

وفي حال أقرّ مجلس إدارة "كيو القابضة" العرض المقترح سيخضع لموافقة مساهمي الشركة ، بالإضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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