- تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 3.00 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، مع تحقيق عائدات إجمالية قدرها 750 مليون درهم إماراتي بسبب الطلب القوي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين

- بلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم إماراتي، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة

- بناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 3.00 درهم للسهم الواحد، سيتم طرح 250 مليون سهماً جديداً، بما يعادل %25 من إجمالي أسهم رأس المال المصدرة.

- من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "تعليم" في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 تحت الرمز "TAALEEM" وستبلغ القيمة السوقية المتوقعة عند الإدراج 3.0 مليار درهم إماراتي

- عند إدراجها، ستصبح تعليم أول وأكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية

- يوفر الطرح العام الأولي فرصة استثمارية تركز على النمو في سوق دبي المالي بعد عام مميز للأسواق المالية في الإمارة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "تعليم") (شركة مساهمة عامة قيد التحول)، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات والتي تمتلك محفظةً تضم 26 مدرسة، عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

وقد حُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ 3.00 درهم إماراتي لكل سهم عادي (سعر الطرح النهائي)، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. كما تم تأكيد حجم الطرح بمبلغ 750 مليون درهم إماراتي، حيث طُرح 250,000,000 من الأسهم العادية الجديدة ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل %25 من إجمالي رأس المال المصدر لمجموعة تعليم. ونظراً لكون عملية الطرح مخصصة لطرح أسهم جديده، فإن جميع عوائد الطرح ستذهب إلى المجموعة عند التسوية لتعزيز نمو المجموعة.

شهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين في دولة الإمارات والمستثمرين الدوليين، وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم إماراتي، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.

بناءً على سعر الطرح النهائي، يتوقع أن تصل القيمة السوقية لمجموعة تعليم عند الإدراج إلى حوالي 3.0 مليار درهم إماراتي، مما يجعلها أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية عند نهاية عملية الطرح العام الأولي.

وبهذه المناسبة، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة تعليم: "يسرني أن أرى هذا الإقبال القوي من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على طرحنا العام الأولي، وذلك مع تجاوز عدد طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة. يعتبر نجاحنا في عملية الاكتتاب دليلاً على متانة وجودة شركتنا والعمل الجاد والتفاني من جانب معلمينا وموظفينا. نخطط لاستخدام عائدات الطرح البالغة 750 مليون درهم إماراتي لتوسيع شبكة مدارسنا المتميزة K-12، لنتمكن من توفير فرص إضافية للطلاب في دولة الإمارات للحصول على خدماتنا التعليمية عالية الجودة. وبصفتنا أكبر مزود تعليمي متخصص في سوق دبي المالي، فإننا نوفر فرصة استثمارية متميزة تركز على النمو، حيث يساهم الطرح العام الأولي لدينا على زيادة النمو وتنويع الأسواق المالية في دبي".

سيتلقى المستثمرون الذين اكتتبوا عبر الشريحة الأولى ("المستثمرون الأفراد في الإمارات العربية المتحدة") والشريحة الثالثة ("الموظفون وأولياء الأمور المؤهلون") تأكيداً عبر الرسائل النصية القصيرة بالأسهم المخصصة لكل منهم بتاريخ 22 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تبدأ عملية إعادة الأموال الفائضة في 25 نوفمبر 2022.

من المتوقع أن يتم إدراج أسهم "تعليم" تحت الرمز " TAALEEM" ورقم التعريف الدولي AEE01136T220 ، كما يتوقع أن تبدأ عمليات التداول في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022، وفقاً لشروط الإغلاق المعتادة.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م. وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع (بالاشتراك مع شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة) والمجموعة المالية هيرميس الإمارات (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس ش.م.م) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي.

كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

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