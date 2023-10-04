- حجم الاكتتاب يتخطى المعروض بأكثر من عشر مرات

- الاكتتاب الأول في المنطقة لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة فيما يخص عملية اندماج من قبل شركة استحواذ ذات غرض خاص تلاقي طلباً كبيراً، حيث تم جمع 734 مليون درهم إماراتي مع تجاوز الاكتتاب حجم المعروض بأكثر من 10 مرات، وإجمالي الطلب يتجاوز 8 مليارات درهم إماراتي من كبار المستثمرين المؤهلين والمؤسسات

- يشير ذلك إلى ثقة المستثمرين الكبيرة بآفاق نمو UPP على المدى الطويل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع ("ADC")، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ) و"شيميرا للاستثمار"، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، وتم جمع تمويل قدره 734 مليون درهم إماراتي مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم إماراتي، وهذا يعني أن حجم الاكتتاب تخطى المعروض بأكثر من عشر مرات. وقد جذب عرض الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة طلبًا قويًا من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.

يأتي استكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والذي يتم تنفيذه بالتوازي مع أول عملية اندماج في المنطقة لشركة استحواذ ذات غرض خاص، في أعقاب الإعلان يوم 19 سبتمبر 2023 عن قيام شركة إي دي سي كوربوريشن بإبرام اتفاقية مع شركة "المتحدة للطباعة والنشر" ذات الملكية الفردية المحدودة ("UPP")والتي مقرها في أبو ظبي. وتخضع عملية الاندماج الى تصويت المساهمين والمتوقع أن يجري في 12 أكتوبر 2023.

وستقوم شركة إي دي سي كوربوريشن بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 درهم إماراتي للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة. و كجزء مع عملية الاندماج، ستقوم إي دي سي كوربوريشن بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 درهم إماراتي للسهم الواحد لشركة "القابضة" ADQ كمقابل لتحويل ملكية شركة UPP. وبعد الاندماج، ستظل "القابضة" ADQ أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة. وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى "المتحدة للطباعة والنشر" مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة. ستتيح هذه الإيرادات دعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP، ويُظهر الاكتتاب الزائد الثقة القوية لدى المستثمرين في أطروحة الاستثمار الخاصة بشركةـ UPP.

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نبذة عن ADC

تعد شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع، أول شركة استحواذ ذات غرض خاص يتم إدراجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة "المتحدة للطباعة والنشر"

تأسست شركة "المتحدة للطباعة والنشر" UPP عام 2006 في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد UPP شركة رائدة تعمل في ثلاث قطاعات رئيسية : الطباعة الأمنية والطباعة التجارية ، التوزيع, والتعبئة والتغليف. تتمتع "المتحدة للطباعة والنشر" بسجل حافل في استخدام أفضل التقنيات في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء .وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بتوسيع خدماتها وقدراتها في مجالات الطباعة الآمنة والتعبئة والتغليف، مما يعزز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.