يتوقع بنك الخليج الدولي جمع 500 مليون دولار من بيع سندات غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل 5 سنوات، وفق ما أوردته رويترز عن وثيقة مصرفية الأربعاء.

يأتي الطرح، في وقت تزدهر فيه الاكتتابات والطروحات في الأسواق الخليجية، فيما تلجأ الشركات لبيع حصص من أسهمها في الأسواق المالية لتوفير تمويلات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وأظهرت الوثيقة المصرفية الصادرة عن أحد البنوك التي تعمل على ترتيب الإصدار، بحسب رويترز، أن البنك حدد سعر بيع الأوراق المالية عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل من السعر الاسترشادي الذي بلغ 150 نقطة أساس.

وتلقت عملية الإصدار طلبات فاقت 1.1 مليار دولار فيما من المتوقع تسعير السندات في وقت لاحق يوم الأربعاء، وفق رويترز.

والثلاثاء، عين البنك مجموعة من البنوك لترتيب الطرح تتضمن بنك ستاندرد تشارترد وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني وجي.آي.بي كابيتال وجيه.بي مورجان.

وارتفعت إيرادات بنك الخليج الدولي بـ 7.3 % خلال الربع الأول من 2024 ليصل إلى 184.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 12.5 مليون دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وفق بيان البنك في مايو الجاري.

وبنك الخليج الدولي، الذي تأسس عام 1975 في مملكة البحرين، تمتلك غالبية أسهمه السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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