ستدرج أسهم شركة فينيكس غروب الإماراتية في سوق أبوظبي المالي يوم 5 ديسمبر المقبل، وفقا لبيان من سوق أبوظبي يوم الثلاثاء. وستكون أول شركة تعدين عملات مشفرة تدرج بالسوق.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الطروحات الحكومية زخم كبير في الدولة الخليجية التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وينتعش سوق الكريبتو في الإمارات - التي تعتبر من الدول القلائل في المنطقة العربية التي تعطي تراخيص للشركات العاملة في هذا المجال - مع توجه شركات عالمية للعمل فيها.

تعمل المجموعة منذ نحو 7 سنوات ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي وتقدم خدمات الحوسبة وتعدين العملات المشفرة وتداولها. ولديها 29 شركة تابعة.

ووفقا لبيان سابق من الشركة، فستصبح فينيكس غروب Phoenix Group أول كيان مملوك للقطاع الخاص في مجال العملات المشفرة والبلوكتشين يتم إدراجه في سوق أوراق مالية في الشرق الأوسط.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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