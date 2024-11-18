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يترقب المستثمرون بدء الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية، والذي قد يجمع ما يصل إلى 490 مليون دولار، بما لا يتخطى أكبر طرح في بورصة مسقط.

ستكون أوكيو للصناعات الأساسية - التي تنتج الميثانول والأمونيا والغاز البترولي المسال - رابع شركة تابعة لمجموعة أوكيو للطاقة الحكومية يتم إدراجها في سوق مسقط، والثانية هذا العام بعد أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم تقييمها عند 8 مليار دولار وجمعت نحو ملياري دولار كأكبر طرح عام أولي في السلطنة.

"على الرغم من أن الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية كبير، إلا أنه لن يتجاوز الرقم القياسي الذي سجلته أوكيو للاستكشاف والإنتاج،" حسب جوزيف ضاهرية كبير استراتيجي السوق في Tickmill للتداول لزاوية عربي.

تفاصيل الطرح

(وفق بيان اطلعت عليه زاوية عربي)

- ستطرح الشركة نحو 1.7 مليار سهم، تمثل 49% من أسهمها للاكتتاب في بورصة مسقط، وستحتفظ مجموعة أوكيو للطاقة بنحو 51% من الشركة.

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 106 و111 بيسة عُمانية للسهم الواحد ( 0.28 و 0.29 دولار).

- سيجمع الطرح ما بين 179.7 و188.2 مليون ريال عُماني ( بين 467 و 490 مليون دولار).

- تقدر قيمة شركة أوكيو للصناعات الأساسية بنحو 385 مليون ريال أي نحو مليار دولار.

- سيبدأ الاكتتاب في 24 نوفمبر الجاري وحتى 1 ديسمبر المقبل.

- يتوقع بدء التداول على السهم في 15 ديسمبر المقبل.

وتوقع ضاهرية أن يجذب طرح أسهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية اهتمام كبير من المستثمرين، بدعم نجاح عمليات الاكتتاب العام الأولي السابقة للشركات التابعة لـ أوكيو بالإضافة إلى توجه الحكومة نحو الخصخصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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