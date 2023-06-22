تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة جي42 للذكاء الاصطناعي التابعة لمبادلة، ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، طرح إيه آي كيو للاكتتاب العام، وفق ما أوردته وكالة رويترز يوم الخميس عن مصدرين لم تسمهما.

وتجري الشركتان نقاشات أولية بشأن الطرح العام الاولي المحتمل الذي قد يحصل في نهاية العام، وفق رويترز.

إيه آي كيو التي تم اطلاقها في 2020 هي مشروع مشترك بين أدنوك وجي42 ومقرها في أبوظبي.

وتعمل على تطوير منتجات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز.

وتمتلك أدنوك 60% من الشركة وحصة جي 42 تبلغ 40%.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الطروحات الحكومية زخم كبير في الإمارات، ضمن خطة الدولة الخليجية لتنمية أسواقها المالية وزيادة عدد الشركات المدرجة.

وتعتبر أدنوك من بين الشركات الأنشط في هذا المجال منذ أن طرحت أولى وحداتها للاكتتاب العام في 2017 وبلغ عدد الشركات التابعة لها التي أدرجتها في بورصة أبوظبي 6 شركات كان آخرها "أدنوك للإمداد والخدمات ".

للمزيد: أدنوك تعلن عن إكمال الاكتتاب العام الأولي التاريخي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طلب استثنائي من المستثمرين

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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