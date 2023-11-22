في بداية أغسطس 2022، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF" (الصندوق السيادي السعودي) على حصص مملوكة للحكومة المصرية في أسهم 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة.

وتراوحت حصص الصندوق في تلك الشركات بين 20% و25% من أسهم تلك الشركات في صفقة بلغت قيمتها حوالي 25 مليار جنيه (ما يعادل 1.3 مليار دولار في ذلك الوقت)، كالتالي:

25% من أسهم شركة إي فاينانس مقابل 7.5 مليار جنيه

20% من أسهم شركة أبو قير للأسمدة مقابل 7.3 مليار جنيه

25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" مقابل 7.1 مليار جنيه

20% من أسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات مقابل 3.0 مليار جنيه

وحققت الأربع شركات المذكورة أعلاه صافي أرباح إجمالية بلغت 27.6 مليار جنيه خلال 12 شهر من يوليو 2022 حتى يونيو 2023 مقابل صافي أرباح بلغت 18.2 مليار جنيه من يوليو 2021 حتى يونيو 2022، أي بنسبة نمو 52% على أساس سنوي.

وتراوحت نسب نمو الأرباح خلال تلك الفترة بين 18% لشركة موبكو، 45% لشركة إي فاينانس، 62% لشركة أبو قير، و 116% لشركة الاسكندرية للحاويات، بمتوسط 60%.

وخلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023، فقد حققت 3 شركات (باستثناء موبكو) صافي أرباح إجمالية بلغت 3.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 6% على أساس سنوي وتراجع 29% على أساس ربع سنوي.

أما أداء أسهم تلك الشركات فقد جاء بأعلى من الزيادة في أرباحها، فيما عدا سهم إي فاينانس.

وشهدت أسهم الـ 4 شركات المصرية المدرجة بالبورصة والمستثمر بها من قبل صندوق الاستثمارات العامة صعود قوي بمتوسط 257% منذ دخول الصندوق وحتى 21 نوفمبر الجاري لتتفوق على أداء المؤشر الثلاثيني الذي ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 149%.

وجاء سهم موبكو في المقدمة بنسبة ارتفاع 452%. حيث قفز من مستوى 105.6 جنيه من 10 أغسطس 2022 إلى 583 جنيه مؤخرا.

وفي المرتبة الثانية جاء سهم اسكندرية للحاويات بنسبة ارتفاع 311%. وصعد السهم من مستوى 10.10 جنيه في 10 أغسطس 2022 إلى 41.5 جنيه عند إغلاق 21 نوفمبر 2023.

وفي المرتبة الثالثة جاء سهم أبو قير بنسبة ارتفاع 253%. حيث ارتفع من مستويات 24.2 جنيه في 10 أغسطس 2022 إلى 85.4 جنيه حاليا.

أما سهم إي فاينانس فقد ارتفع بنسبة ضئيلة بلغت 13% من 15.5 جنيه في 10 أغسطس 2022 إلى مستواه الحالي عند 17.5 جنيه.

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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