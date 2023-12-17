تعتزم شركة راية القابضة المصرية، طرح حصة تتراوح بين 30 إلى 35% من شركة راية للتكنولوجيا التابعة لها خلال النصف الأول من العام المقبل.

وسيتولى بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس إدارة الطرح. فيما يتم دراسة شكل الطرح المحتمل حيث قد يُخصص جزء لزيادة رأس المال وآخر للتخارج الجزئي، وفق ما قاله حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة، في بيان الأحد.

وأضاف حسين، أن راية لتكنولوجيا المعلومات "تنمو بمعدلات قوية للغاية إذ تعاظم حجم أعمالها بالشكل الذي بات مناسبا للحضور في سوق الأسهم المصرية".

وراية القابضة هي مجموعة استثمارية مقرها القاهرة، تعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتعهيد مراكز البيانات ومراكز الاتصالات والمباني الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والنقل البري ووسائل الدفع الإلكتروني، ومدرجة بالبورصة المصرية منذ 2005.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا